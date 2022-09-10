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У Росії спалахнув торговий центр: відвідувачі взялися грабувати магазини

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Субота 10 вересня 2022 05:49
У Росії спалахнув торговий центр: відвідувачі взялися грабувати магазини Фото: У Росії спалахнув торговий центр (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

В Уфі, що у Росії, вночі 10 вересня сталася пожежа у місцевому торговому центрі "Меркурій". Відвідувачі вирішили скористатися хаосом і почали грабувати магазини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали, які оприлюднили відео інциденту.

Згідно з даними ЗМІ, полум’я швидко охопило територію площею 1,5 тисячі квадратних метрів і перекинулося на парковку.

Люди повибігали надвір, продавці рятували товар від вогню. Також на кадрах видно відвідувачів, які мародерять, виносячи з торгового залу шуби.

Пожежу вдалося локалізувати, коли вона розповсюдилась на 5,4 тисячі квадратних метрів. Попередньо її причиною стало коротке замикання.

На відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, у російському місті Єйськ горіло нафтосховище.

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