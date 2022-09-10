У Росії спалахнув торговий центр: відвідувачі взялися грабувати магазини

В Уфі, що у Росії, вночі 10 вересня сталася пожежа у місцевому торговому центрі "Меркурій". Відвідувачі вирішили скористатися хаосом і почали грабувати магазини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали, які оприлюднили відео інциденту.

Згідно з даними ЗМІ, полум’я швидко охопило територію площею 1,5 тисячі квадратних метрів і перекинулося на парковку.

Люди повибігали надвір, продавці рятували товар від вогню. Також на кадрах видно відвідувачів, які мародерять, виносячи з торгового залу шуби.

Пожежу вдалося локалізувати, коли вона розповсюдилась на 5,4 тисячі квадратних метрів. Попередньо її причиною стало коротке замикання.

На відео присутня ненормативна лексика.