У Росії спалахнув торговий центр: відвідувачі взялися грабувати магазини
В Уфі, що у Росії, вночі 10 вересня сталася пожежа у місцевому торговому центрі "Меркурій". Відвідувачі вирішили скористатися хаосом і почали грабувати магазини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали, які оприлюднили відео інциденту.
Згідно з даними ЗМІ, полум’я швидко охопило територію площею 1,5 тисячі квадратних метрів і перекинулося на парковку.
Люди повибігали надвір, продавці рятували товар від вогню. Також на кадрах видно відвідувачів, які мародерять, виносячи з торгового залу шуби.
Пожежу вдалося локалізувати, коли вона розповсюдилась на 5,4 тисячі квадратних метрів. Попередньо її причиною стало коротке замикання.
На відео присутня ненормативна лексика.
Нагадаємо, у російському місті Єйськ горіло нафтосховище.