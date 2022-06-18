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В России возмущены передачей Европой ВСУ советского вооружения: чем угрожают

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России возмущены тем, что европейские союзники Украины передают нашим защитникам советское вооружение. Обещают уничтожать его во время транспортировки к фронту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

По словам вице-премьера России Юрия Борисова, передача техники советского и российского производства является нарушением международных обязательств.

"Эти страны наглым образом нарушают все международные обязательства, потому что поставка вооружения обычно предусматривает запрет на передачу этой техники третьей стороне", - заявил Борисов.

В то же время он пригрозил тем, что Россия будет уничтожать технику во время ее транспортировки к линии фронта.

"Страны НАТО буквально пылесосят со всей Европы, что еще мы в советские времена поставляли в страны Варшавского договора - различное вооружение собирают, ремонтируют, передают ВСУ, запасные части тоже. Что с этим делать? Будем жить, будем бороться, будем уничтожать эту технику еще до вступления в боевые контакты",- отметил вице-премьер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, во время Петербургского международного экономического форума, президент Российской Федерации Владимир Путин решил уклониться от вопроса о "красных линиях" в войне против Украины.

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