В Росії обурені передачею Європи ЗСУ радянського озброєння: чим погрожують

За словами віцепрем'єра Росії Юрія Борисова, передача техніки радянського й російського виробництва є порушенням міжнародних зобов'язань.

"Ці країни зухвало порушують усі міжнародні зобов'язання, тому що постачання озброєння зазвичай передбачає заборону на передачу цієї техніки третій стороні", - заявив Борисов.

Водночас він пригрозив тим, що Росія буде знищувати техніку під час її транспортування до лінії фронту.

"Країни НАТО буквально пилососять з усієї Європи, що ще ми за радянських часів постачали до країн Варшавського договору - різне озброєння збирають, ремонтують, передають ЗСУ, запасні частини теж. Що з цим робити? Будемо жити, боротимемося, знищуватимемо цю техніку ще до вступу до лінії фронту", - відзначив віцепрем'єр.