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В Росії обурені передачею Європи ЗСУ радянського озброєння: чим погрожують

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії обурені тим, що європейські союзники України передають нашим захисникам радянське озброєння. Обіцяють знищувати його під час транспортування до фронту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

За словами віцепрем'єра Росії Юрія Борисова, передача техніки радянського й російського виробництва є порушенням міжнародних зобов'язань.

"Ці країни зухвало порушують усі міжнародні зобов'язання, тому що постачання озброєння зазвичай передбачає заборону на передачу цієї техніки третій стороні", - заявив Борисов.

Водночас він пригрозив тим, що Росія буде знищувати техніку під час її транспортування до лінії фронту.

"Країни НАТО буквально пилососять з усієї Європи, що ще ми за радянських часів постачали до країн Варшавського договору - різне озброєння збирають, ремонтують, передають ЗСУ, запасні частини теж. Що з цим робити? Будемо жити, боротимемося, знищуватимемо цю техніку ще до вступу до лінії фронту", - відзначив віцепрем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив ухилитися від питання щодо "червоні лінії" у війні проти України.

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