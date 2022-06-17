Путин отказался назвать "красные линии" в войне против Украины
Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Президент РФ Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о "красных линиях" в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Петербургского международного экономического форума.
"А что касается "красных линий", это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия по "центрам принятия решений"", - сказал он.
Путин заявил, что за "красные линии" отвечает военно-политическое руководство страны.
Напомним, Путин заявил, что РФ никому не угрожает ядерным оружием.
Кроме того, президент России назвал причину войны против Украины.