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В России вынесли первый приговор по делу задержанных активистов

Новости » В мире    03.09.2019 - 15:58
В России вынесли первый приговор по делу задержанных активистов
Фото: протесты в Москве (twitter.com/novaya_gazeta)

Двое участников протестов в Москве получили 2 и 3 года тюрьмы

В России Тверской суд Москвы приговорил участников акции протестов 27 июля к 2 и 3 годам лишения свободы. Об этом сообщают росСМИ.

Согласно решению суда, Иван Подкопаев и Данил Беглец получили 2 и 3 года колонии общего режима. Активистов признали виновными в применении насилия к представителям власти.

"Подкопаев пришел на митинг 27 июля в балаклаве и распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В материалах суда отмечается, что двое бойцов получили химический ожог слизистой глаз и испытали физическую боль. Беглец схватил за запястье прапорщика полиции и одернул в сторону, чтобы помешать задержанию другого участника акции. Следствие посчитало, что подсудимый причинил представителю власти физическую боль", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июля в Москве прошли несанкционированные акции протеста за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В результате протестов было задержано более тысячи человек. Акции протеста в РФ продолжаются до сих пор.

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