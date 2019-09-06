У Росії запровадять технологію розпізнавання осіб на масових заходах

Фото: акції в Москві (twitter.com/dw_russian)

Систему відеоспостереження планують доповнити технологією розпізнавання осіб

У Москві (РФ) впроваджують технологію розпізнавання осіб на масових заходах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що Департамент інформаційних технологій (ДІТ) Москви замовив техніку для масових заходів за 260 млн рублів. Відеоспостереження на масових заходах в російській столиці планується зробити систематичним, поки ж його організовують тільки в особливих випадках - на кшталт Дня міста, Дня перемоги. Потім систему відеоспостереження планується доповнити технологією розпізнавання осіб.

Зараз відеоспостереження в Москві організовано хаотично і не завжди транслюється в режимі реального часу. Повідомляється, щоб впровадити технологію розпізнавання осіб, необхідно встановлювати більше камер.

Адвокат "Агори" Станіслав Селезньов зазначає, що здійснення правосуддя і законодавство про оборону, безпеку та протидію тероризму допускають винятки із закону, що забороняє аналізувати фотографію людини без його згоди.

У російському МВС вважають, що розпізнавання осіб дозволить ефективніше впізнавати правопорушників.

Нагадаємо, московські акції протесту за допуск незалежних кандидатів до місцевих виборів почалися в середині липня. Мітинги супроводжувались масовими затриманнями, в якийсь момент кількість затриманих досягала майже півтори тисячі людей.

РБК-Україна повідомляло, що Тверський суд Москви засудив учасників акції протестів 27 липня до 2 і 3 років позбавлення волі.