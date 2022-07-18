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В России узнали об отправке турбины Siemens из Канады в Германию

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Москва, Понедельник 18 июля 2022 06:41
В России узнали об отправке турбины Siemens из Канады в Германию Фото: в России узнали об отправке турбины Siemens из Канады в Германию (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант",

Турбину отправили на самолете, из Германии ее доставят через Хельсинки до России еще через "пять-семь дней", если не возникнет проблем с логистикой и таможней.

Компрессорная станция "Портовая", для которой предназначается турбина, находится возле поселка Торфяновка в Ленинградской области примерно в 20 км от границы с Финляндией.

Напомним, ранее стало известно, что Канада передаст Германии санкционную турбину для "Северного потока", которая была на ремонте.

По словам премьера Джастина Трюдо, это было тяжелое решение. Украинский президент Владимир Зеленский призывал Оттаву пересмотреть его.

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