В России уточнили число пострадавших от взрыва в Дзержинске

В результате взрыва в Дзержинске (Российская Федерация), по уточненным данным, пострадали 89 человек. Об этом сообщаю российские СМИ со ссылкой на правительство Нижегородской области.

Сообщается, что среди раненых оказались 44 сотрудника завода "Кристалл" и 45 жителей прилегающих к нему территорий. По данным местной власти, на стационаре находятся 16 раненых. При этом один человек в тяжелом состоянии и 15 - средней степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва на оборонном заводе повреждены здания около 70 детских садов и 31 школы. При этом превышения предельно-допустимых концентрации загрязняющих веществ не обнаружено, угрозы новых взрывов нет.

Взрывы на тротиловом заводе произошли днем 1 июня в цехе полимеров. В результате три складских и два производственных помещения были разрушены на общей площади 800 кв. м. Кроме того, повреждения получили почти 180 многоквартирных домов.

Отметим, это не первый инцидент на "Кристалле" за последнее время. 4 апреля в результате пожара в одном из зданий завода также произошел взрыв, повлекший возгорание сухой травы. Его удалось потушить на площади 150 кв. м, никто не пострадал.