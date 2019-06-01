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В России уточнили количество пострадавших при взрывах в Дзержинске

Новости » Происшествия    01.06.2019 - 23:55
В России уточнили количество пострадавших при взрывах в Дзержинске
Фото: взрыв на заводе "Кристалл" (из открытых источников)

Большинство раненых - жители прилегающих к заводу районов

В российском Дзержинске Нижегородской области в результате взрывов в тротиловом цеху на заводе боеприпасов "Кристалл" 1 июня, по уточненным данным, за медицинской помощью обратились 85 человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава России, передает РБК-Украина.

Согласно последним данным, среди пострадавших 39 работников завода, а 46 человек - жители города.

"По состоянию на 22:15 на стационарном лечении состоит 16 человек, из них 1 пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам", - сообщили в российском министерстве.

Напомним, в субботу, 1 июня, в России в Дзержинске произошла серия взрывов на тротиловом заводе "Кристалл". Один из цехов завода разрушен на площади около 100 квадратных метров, по словам очевидцев происшествия, от взрывной волны в окрестных домах повылетали стекла.

В экстренных службах Нижегородской области заявили, что причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса.

Количество раненых от взрыва в Дзержинске выросло почти вдвое В России произошел взрыв на тротиловом заводе, есть пострадавшие
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