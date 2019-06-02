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В результате взрывов в Дзержинске повреждены более 100 школ и детсадов

Новости » Происшествия    02.06.2019 - 04:41
В результате взрывов в Дзержинске повреждены более 100 школ и детсадов
Фото: взрывы в Дзержинске (из открытых источников)

Всем госпитализированным после взрывов на российском оборонном предприятии выплатят компенсации

В Дзержинске (Россия) в результате взрывов на оборонном предприятии "Кристалл" повреждены здания около 70 детских садов и 31 школы. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам губернатора, в основном у зданий выбиты стекла.

"Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия будут выделены", - заявил он.

Чиновник утверждает, что превышения предельно-допустимых концентрации загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, угрозы дальнейшего распространения возгорания и новых взрывов нет.

Нижегородский губернатор также сообщил, что жителям Дзержинска, госпитализированным после взрывов, выплатят компенсации в размере 150 тыс. рублей.

Напомним, 1 июня в России в Дзержинске произошла серия взрывов на заводе "Кристалл", в результате которых за медицинской помощью обратились 85 человек. Один из цехов завода разрушен на площади около 100 квадратных метров, по словам очевидцев происшествия, от взрывной волны в окрестных домах повылетали стекла.

В экстренных службах Нижегородской области заявили, что причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса.

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