В России умер фигурант дела об убийстве сотрудника ФСБ Литвиненко

В России скончался Дмитрий Ковтун. Его обвиняли в убийстве бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Ему было 57 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение второго фигуранта дела об отравлении Литвиненко, депутата Госдумы Андрея Лугового.

"Сегодня пришла скорбная новость, в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун", - написал он. Причиной смерти стали именно последствия ковида. Ковтун умер в одной из московских больниц.