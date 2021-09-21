ЕСПЧ назвал Россию ответственной за убийство экс-сотрудника ФСБ Литвиненко

Европейский суд по правам человека постановил, что Российская Федерация виновна в убийстве бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Литвиненко. Он умер в 2006 году в результате отравления радиоактивным полонием-210.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение ЕСПЧ .

Суд также постановил, что Россия не провела эффективного расследования дела и не обеспечила привлечение к ответственности россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства Литвиненко.

"Суд также установил, что российские власти не провели эффективного внутреннего расследования, которое могло бы помочь установить факты и, при необходимости, личности виновных в убийстве и наказание для них", - говорится в решении ЕСПЧ.

ЕСПЛ приказал России выплатить более 100 тысяч евро компенсации вдове Александра Марии Картер (ранее женщину звали Марина Литвиненко).

Напомним, Александр Литвиненко в 2000 году бежал в Великобританию после того, как в России против него возбудили нескольких уголовных дел. В 2006 году он погиб от отравления радиоактивным полонием-210. Британские власти тогда обвинили в случившемся Россию.