У Путина ответили на решение ЕСПЧ по делу Литвиненко: не готовы прислушиваться

Российская Федерация не будет прислушиваться к решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу об убийстве бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Литвиненко. Кремль считает выводы ЕСПЧ голословными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения ну как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям", - отметил он.