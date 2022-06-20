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В России угрожают "ответить" из-за ракетных ударов ВСУ по "вышкам Бойко"

Фото: в России угрожают "ответить" из-за ракетных ударов ВСУ по "вышкам Бойко" (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

В России возмущены ракетными ударами наших бойцов по буровым платформам в Черном море, так называемых "вышках Бойко". Обещают нанести ответные удары "по центрам принятия решений".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

"Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пусть ждут ответа. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающим, после которого они не быстро оправятся", - заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Также Шеремет отметил, что Запад также якобы понесет ответственность, если выяснится, что удар по буровым платформам был нанесен из поставленного Украине оружия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши бойцы нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко", которые Россия захватила еще в 2014 году.

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