В Росії погрожують "відповісти" через ракетні удари ЗСУ по "вишках Бойка"

В Росії обурені ракетними ударами наших бійців по бурових платформах у Чорному морі, так званих "вишках Бойка". Обіцяють завдати удари у відповідь "по центрам прийняття рішень".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " РИА Новости ".

"Була здійснена атака на об'єкти цивільної інфраструктури, тим самим розв'язавши нам руки. Нехай чекають відповіді. Кінець тих, хто приймав рішення про атаку наших бурових платформ, буде сумний. Найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах прийняття рішень. Відповідь буде вичерпною, після якої вони не швидко оправляться", - заявив депутат Держдуми Михайло Шеремет.

Також Шеремет відзначив, що Захід також нібито понесе відповідальність, якщо з'ясується, що удар по бурових платформах був завданий з поставленої Україні зброї.