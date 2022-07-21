Израиль отправит в Москву делегацию из-за попыток ликвидации Еврейского агентства

Указано, что премьер-министр недавно провел оценку ситуации в отношении деятельности Еврейского агентства в России с участием представителей Министерства иностранных дел и Еврейского агентства. Также Лапид поговорил на эту тему с министром иммиграции и интеграции Пниной Тамено-Шета.

"Оценив ситуацию, было принято решение на следующей неделе направить совместную делегацию канцелярии премьер-министра, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Министерства абсорбции для обеспечения продолжения деятельности Еврейского агентства в России", - сказано в сообщении.

Сообщается, что 24 июля состоится еще одно межведомственное обсуждение.