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Израиль отправит в Москву делегацию из-за попыток ликвидации Еврейского агентства

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Израиль, Четверг 21 июля 2022 20:03
Израиль отправит в Москву делегацию из-за попыток ликвидации Еврейского агентства Фото: Израиль отправит в Москву делегацию из-за попыток ликвидации Еврейского агентства (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Израиль решил направить в Москву правительственную делегацию из-за попыток прекратить работу Еврейского агентства (Сохнут), которое занимается вопросами репатриации в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Яира Лапида.

Указано, что премьер-министр недавно провел оценку ситуации в отношении деятельности Еврейского агентства в России с участием представителей Министерства иностранных дел и Еврейского агентства. Также Лапид поговорил на эту тему с министром иммиграции и интеграции Пниной Тамено-Шета.

"Оценив ситуацию, было принято решение на следующей неделе направить совместную делегацию канцелярии премьер-министра, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Министерства абсорбции для обеспечения продолжения деятельности Еврейского агентства в России", - сказано в сообщении.

Сообщается, что 24 июля состоится еще одно межведомственное обсуждение.

"Еврейская община в России глубоко связана с Израилем, и ее значение возрастает в каждом политическом разговоре с российским руководством. Мы будем продолжать действовать по дипломатическим каналам, чтобы важная деятельность Еврейского агентства не прекращалась", - сказал премьер-министр.

Кроме того, по информации СМИ, в Басманный суд Москвы поступил иск о ликвидации Еврейского агентства. Беседа по иску назначена на 28 июля.

Напомним, правительство России требует прекратить работу Еврейского агентства на территории страны.

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