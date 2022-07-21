Израиль отправит в Москву делегацию из-за попыток ликвидации Еврейского агентства
Израиль решил направить в Москву правительственную делегацию из-за попыток прекратить работу Еврейского агентства (Сохнут), которое занимается вопросами репатриации в Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Яира Лапида.
Указано, что премьер-министр недавно провел оценку ситуации в отношении деятельности Еврейского агентства в России с участием представителей Министерства иностранных дел и Еврейского агентства. Также Лапид поговорил на эту тему с министром иммиграции и интеграции Пниной Тамено-Шета.
"Оценив ситуацию, было принято решение на следующей неделе направить совместную делегацию канцелярии премьер-министра, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Министерства абсорбции для обеспечения продолжения деятельности Еврейского агентства в России", - сказано в сообщении.
Сообщается, что 24 июля состоится еще одно межведомственное обсуждение.
"Еврейская община в России глубоко связана с Израилем, и ее значение возрастает в каждом политическом разговоре с российским руководством. Мы будем продолжать действовать по дипломатическим каналам, чтобы важная деятельность Еврейского агентства не прекращалась", - сказал премьер-министр.
Кроме того, по информации СМИ, в Басманный суд Москвы поступил иск о ликвидации Еврейского агентства. Беседа по иску назначена на 28 июля.
Напомним, правительство России требует прекратить работу Еврейского агентства на территории страны.
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