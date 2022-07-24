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Ликвидация Еврейского агентства повлияет на отношения Израиля и РФ, - премьер

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Иерусалим, Воскресенье 24 июля 2022 15:36
Ликвидация Еврейского агентства повлияет на отношения Израиля и РФ, - премьер Фото: Яир Лапид, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Израиле назвали попытки закрытия Еврейского агентства в России серьезным событием, которое повлияет на отношения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Израиля Яира Лапида в Twitter.

"Сегодня я провел дискуссию о деятельности Еврейского агентства в России. Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна, и она всплывает в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офиса агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения", - подчеркнул Лапид.

При этом премьер отметил, что он поручил еврейской делегации быть готовой к отправке в Москву для переговоров по сохранению работы агентства.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Российской Федерации требует прекратить работу Еврейского агентства (Сохнут) на территории страны. Оно занимается вопросами репатриации в Израиль.

Позже Израиль решил направить в Москву правительственную делегацию из-за попыток прекратить работу Еврейского агентства (Сохнут).

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