России не удалось переломить ПАСЕ, - Арьев

Фото: Владимир Арьев (РБК-Украина)

Россия не будет направлять свою делегацию в ПАСЕ четвертый год подряд

Российской Федерации (РФ) не удалось переломить Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя украинской делегации, вице-президента ПАСЕ Владимира Арьева в Facebook.

Арьев отметил, что Россия не будет представлять свою делегацию в ПАСЕ четвертый год подряд.

"Стране, которая не уважает принципы Совета Европы, не удалось переломить эту организацию и заставить уступить из-за шантажа. Украинская делегация сделала все для того, чтобы отстоять базовые ценности, которые в Ассамблее были под угрозой", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума России сегодня, 17 января, на пленарном заседании решила не направлять свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы в 2019 году. Кроме того, в РФ решили не возобновлять уплату взносов в бюджет Совета Европы.

Отметим, ранее Арьев заявлял, что в 2019 году российская делегация скорее всего не вернется к работе в ПАСЕ.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не предоставит Совету Европы возможность исключить себя из ее членов и при необходимости уйдет сама.