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Росії не вдалося переламати ПАРЄ, - Ар'єв

Новини » Політика    17.01.2019 - 14:12
Росії не вдалося переламати ПАРЄ, - Ар'єв
Фото: Володимир Ар'єв (РБК-Україна)

Росія не направлятиме свою делегацію в ПАРЄ четвертий рік поспіль

Російській Федерації (РФ) не вдалося переламати Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника української делегації, віце-президента ПАРЄ Володимира Ар'єва у Facebook.

Ар'єв зазначив, що Росія не представлятиме свою делегацію в ПАРЄ четвертий рік поспіль.

"Країні, яка не поважає принципи Ради Європи, не вдалося переламати цю організацію і змусити поступитися через шантаж. Українська делегація зробила все для того, щоб відстояти базові цінності, які в Асамблеї були під загрозою", - написав він.

Росії не вдалося переламати ПАРЄ, - Ар'єв

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдума Росії сьогодні, 17 січня, на пленарному засіданні вирішила не направляти свою делегацію в Парламентську асамблею Ради Європи в 2019 році. Крім того, у РФ вирішили не відновлювати сплату внесків до бюджету Ради Європи.

Зазначимо, раніше Ар'єв заявляв, що у 2019 році російська делегація найімовірніше не повернеться до роботи в ПАРЄ. 

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Росія не надасть Раді Європи можливість виключити себе з її членів і при необхідності піде сама

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