Госдума РФ решила не направлять российскую делегацию в ПАСЕ в 2019 году

Фото: ПАСЕ (flickr.com parliamentaryassembly)

Россия не будет возобновлять уплату взносов в бюджет Совета Европы

Государственная Дума РФ на пленарном заседании в четверг, 17 января приняла решение не направлять российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что Россия не будет возобновлять уплату взносов в бюджет Совета Европы.

"Решение не направлять делегацию в ПАСЕ было принято по итогам консультаций с коллегами из Совета Федерации, а также переговоров с председателем ПАСЕ. В нынешнем виде ПАСЕ не способна отменить дискриминационные нормы регламента, которые позволяют лишить российскую делегацию права голоса", - сказал заместитель председателя ГД Петр Толстой.

Напомним, 23 ноября бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы на заседании в Хельсинки приняло решение отказаться от почти всех изменений в регламенте, которые предлагала Россия.

Ранее генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд на сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил, что Россия может лишиться права участия в работе Комитета министров Совета Европы - главном исполнительном органе организации, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ. Ранее Ягланд сообщил о решении Российской Федерации не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе.