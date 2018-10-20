Россия не вернется в 2019 году в ПАСЕ, - Арьев

Фото: Владимир Арьев (из открытых источников)

Вопроса о возвращении российской делегации в ПАСЕ нет в повестке дня

В 2019 году российская делегация, скорее всего, не вернется к работе в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева в эфире Радио Свобода.

По словам Арьева, Российская Федерация (РФ) имеет единственную возможность восстановить полномочия - вынести этот вопрос в январе. Однако, отметил он, в проекте повестки дня такого вопроса нет.

"Если Россия не подается в январе, значит, в 2019 году весь год ее нет. Когда мы увидели проект повестки дня на январь 2019 года, этот доклад там не стоит. В лучшем случае она будет рассматриваться в апреле, возможно, даже летом следующего года", - сказал Арьев.

Кроме того, глава украинской делегации в ПАСЕ отметил, что возвращение РФ маловероятно, поскольку ограничительные меры в отношении российской делегации не были сняты.

"Поезд ушел. РФ четко сказала, что они не будут подаваться до тех пор, пока ассамблея не пойдет навстречу. В плане отмены возможностей введения санкций против национальной делегации. Ассамблея не пошла навстречу. Собственно, что произошло: РФ сказала, что она не будет подавать свою делегацию. И вопрос на январь уже не выносится", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что Россия не предоставит Совету Европы возможность исключить себя из ее членов и при необходимости пойдет сама.

Как сообщало РБК-Украина, ПАСЕ 9 октября не нашла голосов для изменения санкционным правил и отложила решение этого вопроса на следующий год. Таким образом, проект резолюции ПАСЕ, которая создавала условия для возвращения русских, так и не был принят. Его вернули в комитет.