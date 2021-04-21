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У России есть свои интересы, которые мы будем отстаивать, - Путин

Новина українською → Москва, Среда 21 апреля 2021 13:18
У России есть свои интересы, которые мы будем отстаивать, - Путин Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ имеет свои интересы в рамках международного права. По его словам, Москва всегда "найдет путь отстоять свою позицию".

Об этом Путин заявил во время обращения к Федеральному Собранию.

По его словам, Россия будет отстаивать свои интересы в рамках международного права.

"У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, выбирает эгоистичный и высокомерный тон - Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию", - заявил Путин.

При этом он отметил, что сейчас в мире все привыкли к "грубым попыткам одной силой навязать свою волю другим".

"Вместе с тем в мире, к сожалению, все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике... Но сегодня подобная практика перерождается в нечто более опасное", - добавил президент РФ.

Отметим, сейчас Российская Федерация проводит масштабное стягивание войск к украинским границам. При этом в РФ заявили, что такие меры предприняты якобы "из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока".

Также РБК-Украина писало, что в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.

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