У России есть свои интересы, которые мы будем отстаивать, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ имеет свои интересы в рамках международного права. По его словам, Москва всегда "найдет путь отстоять свою позицию".

Об этом Путин заявил во время обращения к Федеральному Собранию .

По его словам, Россия будет отстаивать свои интересы в рамках международного права.

"У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, выбирает эгоистичный и высокомерный тон - Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию", - заявил Путин.

При этом он отметил, что сейчас в мире все привыкли к "грубым попыткам одной силой навязать свою волю другим".

"Вместе с тем в мире, к сожалению, все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике... Но сегодня подобная практика перерождается в нечто более опасное", - добавил президент РФ.