У Росії є свої інтереси, які ми будемо відстоювати, - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ має свої інтереси в рамках міжнародного права. За його словами, Москва завжди "знайде шлях відстояти свою позицію".

Про це Путін заявив під час звернення до Федеральних Зборів .

За його словами, Росія відстоюватиме свої інтереси в рамках міжнародного права.

"У Росії є свої інтереси, які ми захищаємо і будемо відстоювати в рамках міжнародного права. А якщо хтось відмовляється розуміти цю очевидну річ, вибирає егоїстичний і зарозумілий тон - Росія завжди знайде шлях відстояти свою позицію", - заявив Путін.

При цьому він зазначив, що зараз у світі всі звикли до "грубих спроб однією силою нав'язати свою волю іншим".

"Разом з тим у світі, на жаль, всі звикли до практики політично мотивованих незаконних санкцій в економіці... Але сьогодні подібна практика перероджується в щось більш небезпечне", - додав президент РФ.