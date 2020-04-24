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В России за сутки зафиксировали около 6 тыс. новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 12:24
В России за сутки зафиксировали около 6 тыс. новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Всего в России зарегистрировано 68 622 больных коронавирусом

В Российской Федерации за последние сутки коронавирус подтвердили у 5849 человек. Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщается, в стране за последние сутки лабораторно подтвердили 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых у 2697 (46,1%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за последние 24 часа 677 пациентов выздоровели и еще 60 умерли.

Как отмечается, всего в России зарегистрировано 68 622 больных коронавирусом, из которых умерло 615 человек и еще 5568 пациентов выздоровели.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Москве - 2957, на втором месте - Московская область - 611 зараженных, а на третьем - Санкт-Петербург с больными 253.

Напомним, в оккупированных Россией Крыму и Севастополе в целом подтверждено почти 80 случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, там наблюдается острая нехватка медицинского персонала и распространения коронавируса среди военных. При этом заражение военных тщательно скрывается.

Также в Турции зафиксировали свыше 100 тыс. заражений коронавирусом.

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