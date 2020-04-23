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В Крыму и Севастополе подтвердили почти 80 случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 19:13
В Крыму и Севастополе подтвердили почти 80 случаев COVID-19
Иллюстративное фото (УНИАН)

На оккупированном полуострове острая нехватка медперсонала

По состоянию на 23 апреля в оккупированных Россией Крыму и Севастополе в целом подтверждено почти 80 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, оккупационная администрация Крыма уже признала 53 случая заболевания коронавирусом. Кроме того, с 18 до 25 возросло количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в оккупированном Севастополе.

"В частности, коронавирус обнаружен у семейной пары волонтеров из Ялты, которых заразил приезжий из Российской Федерации. Из-за этого в зоне риска оказались более 30 человек, которым указанные волонтеры доставляли продукты", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что в оккупированном Крыму наблюдается острая нехватка медицинского персонала и распространение коронавируса среди военных. При этом заражение военных тщательно скрывается.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму подтвердили более 60 случаев заражения коронавирусом. В частности, 19 апреля на полуострове были зафиксированы еще 2 случая инфицирования. Один из зараженных ранее контактировал с больным.

Также РБК-Украина писало, что на оккупированном Донбассе был введен режим строгой самоизоляции из-за увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 23 апреля на оккупированных территориях выявлено 115 больных коронавирусом.

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