У Росії за добу зафіксували близько 6 тис. нових випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Загалом в Росії зареєстровано 68 622 хворих коронавірусом

У Російській Федерації за останню добу коронавірус підтвердили у 5849 осіб. Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомляється, в країні за останню добу лабораторно підтвердили 5849 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з яких у 2697 (46,1%) виявлені активно і не мали клінічних проявів хвороби. Крім того, за останні 24 години 677 пацієнтів одужали та ще 60 померли.

Як зазначається, загалом в Росії зареєстровано 68 622 хворих коронавірусом, з яких померли 615 осіб та ще 5568 пацієнтів одужали.

Найбільша кількість інфікованих зафіксовано у Москві - 2957, на другому місці - Московська область - 611 заражених, а на третьому - Санкт-Петербург з 253 хворими.

Нагадаємо, в окупованих Росією Криму та Севастополі загалом підтверджено майже 80 випадків інфікування коронавірусом. Крім того, там спостерігається гостра нестача медичного персоналу та поширення коронавірусу серед військових. При цьому зараження військових ретельно приховується.

Також у Туреччині зафіксували понад 100 тис. заражень коронавірусом.