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Во Львовской области зарегистрировали 16 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 11:46
Во Львовской области зарегистрировали 16 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Во Львовской области зафиксировано 298 случаев инфицирования коронавирусом

Во Львовской области за последние сутки провели 140 ПЦР-тестов, из которых 16 дали положительный результат на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, в целом во Львовской области зафиксировано 298 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 12 человек погибли и еще 39 выздоровели. Сейчас в больнице находятся 105 человек, из них в реанимации - 5 человек, а на аппаратные ИВЛ еще нет никого.

Как отмечается, за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1446 человек, из которых госпитализировали - 326 пациентов. На амбулаторном лечении - 1120 лиц, выписали - 221 человека.

Напомним, во Львовской области зафиксировали два новых смертельных случая от коронавируса. Умерла Санитарка из Центра легочного здоровья и еще один мужчина.

Кроме того, количество смертельных случаев от осложнений, вызванных COVID-19, достигло 193. За последние сутки было зафиксировано 6 новых смертей от инфекции.

РБК-Украина сообщало, что, по данным ученых Института будущего человечества Оксфордского университета, Австралийского национального университета и Гарвардского университета, при лучшем сценарии развития ситуации в Украине коронавирусом могут заразиться 33-65 тыс. украинцев.

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