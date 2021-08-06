В России суд приговорил брата Навального к условному сроку за призывы к протестам

Преображенский суд Москвы приговорил брата российского оппозиционера Алексея Навального Олега к одному году лишения свободы условно в рамках "санитарного дела". Обвинение настаивало, что он в январе 2021 года в соцсетях призывал людей выйти на протесты и тем самым нарушил предписания по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По данным агентства суд признал Олега Навального виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Обвинение просило суд назначить Олегу Навального наказание в виде одного года лишения свободы. По версии прокуратуры, он в соцсетях призывал выходить на акцию протеста в январе текущего года, тем самым нарушив рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Олег Навальный свою вину не признал. Его защита намерена обжаловать приговор.