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У Росії суд засудив брата Навального до умовного терміну за заклики до протестів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Преображенський суд Москви засудив брата російського опозиціонера Олексія Навального Олега до одного року позбавлення волі умовно в рамках "санітарної справи". Звинувачення наполягало, що він в січні 2021 року в соцмережах закликав людей вийти на протести і тим самим порушив приписи по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними агентства суд визнав Олега Навального винним у порушенні санітарно-епідеміологічних правил, що спричинило з необережності масове захворювання і призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 1 рік.

Звинувачення просило суд призначити Олегу Навального покарання у вигляді одного року позбавлення волі. За версією прокуратури, він у соцмережах закликав виходити на акцію протесту в січні поточного року, тим самим порушивши рекомендації по боротьбі з коронавірусом.

Олег Навальний свою провину не визнав. Його захист має намір оскаржити вирок.

Нагадаємо, в кінці червня соратника російського опозиціонера Олексія Навального і колишнього директора "Фонду боротьби з корупцією" Івана Жданова заочно заарештували і оголосили в міжнародний розшук

Зазначимо, 26 липня у Росії заблокували сайт Олексія Навального.

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Російська ФедераціяНавальныйСуд