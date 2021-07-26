В России заблокировали сайт Навального

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) заблокировала сайт оппозиционера Алексея Навального . При попытке зайти на него с территории РФ выдает сообщение о блокировке доступа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК .

Сообщается, что доступ к сайту navalny.com ограничен на основании запроса генеральной прокуратуры России. В соответствии с местным законом об информации, информационных технологиях и о защите информации сайты блокируются за призывы к беспорядкам, распространение фейков или материалов нежелательных в России международных организаций.

Отметим, с территории Украины сайт Навального пока открывается без проблем.