В России заблокировали сайт Навального
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) заблокировала сайт оппозиционера Алексея Навального. При попытке зайти на него с территории РФ выдает сообщение о блокировке доступа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.
Сообщается, что доступ к сайту navalny.com ограничен на основании запроса генеральной прокуратуры России. В соответствии с местным законом об информации, информационных технологиях и о защите информации сайты блокируются за призывы к беспорядкам, распространение фейков или материалов нежелательных в России международных организаций.
Отметим, с территории Украины сайт Навального пока открывается без проблем.
Напомним, Навальный находится в российской колонии, где отбывает срок по так называемому делу Ив Роше, по которому его обвинили в мошенничестве. Президент Владимир Путин говорил, что не может дать гарантии того, что тот выйдет из колонии живым.
Но отрицал причастность спецслужб к попытке отравить оппозиционера.