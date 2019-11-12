В России суд приговорил 6 крымчан к колонии строгого режима по делу "Хизб ут-Тахрир"

Во вторник, 12 ноября, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на "Крым.Реалии".

Согласно решению суда, Муслима Алиева приговорили к 19 годам лишения свободы, Инвер Бекиров получил 18 лет заключения, Эмир-Усеин Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет.

Поддержать осужденных крымчан на заседание приехали более сотни человек, также в суде присутствовал представитель международной неправительственной организации Amnesty International и генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

Ранее российский прокурор просил 98,8 лет лишения свободы для заключенных: Муслиму Алиеву - 20 заключения, Інверу Бекирову - 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку - 15 лет, Вадиму Сируку - 15 лет, Арсену Джеппарову - 13,6 лет, Рефату Алімову - 14,6 лет лишения свободы.

Подсудимым дали выступить с последним словом 8 ноября. Министерство иностранных дел Украины потребовало освободить осужденных крымчан.

Отметим, осужденные были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир", которая с 2003 года включена в список террористических организаций в России.

Стоит подчеркнуть, что представители организации называют своей миссией объединение всех мусульман в исламском халифате, однако отвергают террористические методы достижения этой цели. Защитники осужденных крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Напомним, ранее подконтрольный РФ суд в аннексированном Крыму продлил арест восьмерым фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Они останутся в следственном изоляторе до 15 февраля 2020 года.

Также РБК-Украина писало, в 8 ноября в оккупированном Симферополе "суд" продлил арест 7 активистам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".