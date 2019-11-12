У Росії суд засудив 6 кримчан до колонії суворого режиму по справі "Хізб ут-Тахрір"

У вівторок, 12 листопада, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засудили до 19 років позбавлення волі, Інвер Бекіров отримав 18 років ув'язнення, Емір-Усеін Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років.

Підтримати засуджених кримчан на засідання приїхали більше сотні людей, також в суді був присутній представник міжнародної неурядової організації Amnesty International та генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.

Раніше російський прокурор просив 98,8 років позбавлення волі для ув'язнених: Мусліму Алієву - 20 ув'язнення, Інверу Бекірову - 20,6 років, Емір-Усеїн Куку - 15 років, Вадиму Сіруку - 15 років, Арсену Джеппарову - 13,6 років, Рефату Алімову - 14,6 років позбавлення волі.

Підсудним дали виступити з останнім словом 8 листопада. Міністерство закордонних справ України вимагає звільнити засуджених кримчан.

Зазначимо, засуджені були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір", яка з 2003 року включена в список терористичних організацій у Росії.

Варто підкреслити, що представники організації називають своєю місією об'єднання всіх мусульман в ісламському халіфаті, проте відкидають терористичні методи досягнення цієї мети. Захисники засуджених кримчан вважають їх переслідування вмотивованим за релігійною ознакою.

Нагадаємо, раніше підконтрольний суд РФ в аннексированном Криму продовжив арешт вісьмом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Вони залишаться в слідчому ізоляторі до 15 лютого 2020 року.

Також РБК-Україна писало, у 8 листопада в окупованому Сімферополі "суд" продовжив арешт 7 активістам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".