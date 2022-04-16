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В России сообщили о вывозе украинцев из Изюма в Белгородскую область

Фото: в России сообщили о вывозе украинцев из Изюма в Белгородскую область (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В РФ заявили о начале вывоза украинцев из Изюма Харьковской области на территорию Белгородской области. Страна-агрессор сообщает об около 100 таких людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Минобороны РФ вывезло первую партию беженцев из Изюма Харьковской области - около 100 человек. Пункт назначения - Белгородская область", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты принудительно вывезли в Россию более 500 тысяч граждан Украины. Их депортируют в отдаленные регионы РФ.

Напомним, по данным омбудсмена по правам человека, из Мариуполя с начала войны депортировали около 33 тысяч мирных жителей.

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