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В Росії повідомили про вивіз українців з Ізюма до Бєлгородської області

Фото: в Росії повідомили про вивіз українців з Ізюма до Бєлгородської області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У РФ заявили про початок вивозу українців з Ізюма Харківської області на територію Бєлгородської області. Країна-агресор повідомляє про близько 100 таких людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Міноборони РФ вивезло першу партію біженців із Ізюму Харківської області - близько 100 осіб. Пункт призначення - Бєлгородська область", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти примусово вивезли до Росії понад 500 тисяч громадян України. Їх депортують у віддалені регіони РФ.

Нагадаємо, за даними омбудсмена з прав людини, з Маріуполя з початку війни депортували близько 33 тисячі мирних жителів.

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