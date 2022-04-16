В Росії повідомили про вивіз українців з Ізюма до Бєлгородської області

"Міноборони РФ вивезло першу партію біженців із Ізюму Харківської області - близько 100 осіб. Пункт призначення - Бєлгородська область", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти примусово вивезли до Росії понад 500 тисяч громадян України. Їх депортують у віддалені регіони РФ.

Нагадаємо, за даними омбудсмена з прав людини, з Маріуполя з початку війни депортували близько 33 тисячі мирних жителів.

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