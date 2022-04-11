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Из Мариуполя с начала войны принудительно депортировали 33 тысячи человек, - омбудсмен

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Мариуполь, Понедельник 11 апреля 2022 17:53
Из Мариуполя с начала войны принудительно депортировали 33 тысячи человек, - омбудсмен Фото: из Мариуполя депортировали 33 тысячи человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из Мариуполя с начала войны депортировали 33 тысячи местных жителей. Их вывезли в Россию и временно оккупированные территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

При этом российские СМИ отмечают, что в РФ с территорий Донбасса вывезли 700 тысяч человек, из них 131 тысяча - это дети. В частности, из Мариуполя депортировали 134 тысячи человек.

"В оккупированных частях города сейчас продолжается жесткая зачистка мирных жителей, которая проводится при содействии местных коллаборантов. Именно они передают оккупантам данные мариупольцев, в частности работников государственных учреждений и правоохранительных органов", - добавила Денисова.

Часть депортированных лиц попадает в фильтрационные лагеря. Сейчас там находятся около 10 тысяч человек.

Свидетели рассказывают, что российские гвардейцы и "кадыровцы" проводят незаконные аресты. Оккупанты пытают задержанных и казнят за любое проявление проукраинской позиции.

"Действия рашистской армии в Мариуполе - это акт геноцида украинского народа, в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и статьи 6 Римского устава Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Мариуполе российские оккупанты захватили в плен экипаж грузового судна под флагом Либерии.

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