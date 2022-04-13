Более 500 тысяч украинцев принудительно депортированы в Россию, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты принудительно вывезли в Россию более 500 тысяч граждан Украины. Их депортируют в отдаленные регионы РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента к парламенту Эстонии.
"На сегодня уже более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Только представьте себе, сколько это! Это если бы оккупанты взяли целью вывезти весь Таллин. Целый город. Это - как треть всех ваших граждан", - заявил Зеленский.
По словам президента, в России у украинцев забирают документы, мобильные телефоны и личные вещи. Бывают случаи, когда родителей разлучают с детьми. Их планируют передать на незаконное усыновление в российские семьи.
Напомним, по данным омбудсмена по правам человека, из Мариуполя с начала войны депортировали около 33 тысяч мирных жителей.
Кроме того, оккупанты принудительно вывезли всех медиков, чтобы оставить блокадный город без медицинской помощи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.