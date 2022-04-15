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В России из-за санкций останавливается производство новых танков, - разведка

Фото: подбитый танк оккупантов (t me suspilnechernihiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ведущее предприятие России по производству танков - "Уралвагонзавод" - сокращает выпуск новой бронетехники. Завод испытывает проблемы с финансированием и импортными комплектующими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР отметили, что "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил)пытается преодолеть кризис, который возник из-за введенных санкций. Предприятие столкнулось с финансовыми проблемами и нехваткой импортных комплектующих, в частности, бронированной стали. Останавливается выпуск новой бронетехники, в том числе Т-90 и Т-14 "Армата".

"Несмотря на широко разрекламированное "импортозамещение" РФ не может самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продолжения поставок импортных комплектующих", - уточнили в ГУР.

Напомним, 14 апреля Евросоюз закрыл лазейку, через которую европейские страны поставляли в Россию оружие на десятки миллиардов долларов.

Отметим, ранее стало известно о потере Россией возможности производить гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

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