У Росії через санкції зупиняється виробництво нових танків, - розвідка

Провідне підприємство Росії з виробництва танків - "Уралвагонзавод" - скорочує випуск нової бронетехніки. Завод має проблеми з фінансуванням та імпортними комплектуючими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У ГУР відзначили, що "Уралвагонзавод" (Нижній Тагіл)намагається подолати кризу, яка виникла через введені санкції. Підприємство зіткнулося з фінансовими проблемами і нестачею імпортних комплектуючих, зокрема, броньованої сталі. Зупиняється випуск нової бронетехніки, в тому числі Т-90 і Т-14 "Армата".
"Незважаючи на широко розрекламоване "імпортозаміщення" РФ не може самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження постачання імпортних комплектуючих", - уточнили в ГУР.
Нагадаємо, 14 квітня Євросоюз закрив лазівку, через яку європейські країни постачали в Росію зброю на десятки мільярдів доларів.
Зазначимо, раніше стало відомо про втрату Росією можливості виробляти гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал".
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