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ЕС закрыл лазейку, позволявшую поставлять оружие в Россию на десятки миллионов евро

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Брюссель, Четверг 14 апреля 2022 12:37
ЕС закрыл лазейку, позволявшую поставлять оружие в Россию на десятки миллионов евро Фото: ЕС запретил экспорт оружия на территорию России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз закрыл лазейку, которая позволяла правительствам ЕС экспортировать оружие на десятки миллионов евро в Россию только в прошлом году. Это происходило, несмотря на эмбарго, которое вступило в силу в 2014 году после того, как Россия оккупировала украинский Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Страны ЕС в прошлом году продали России оружия и боеприпасов на сумму 39 млн евро, что более чем на 50% больше, чем в 2020 году, когда продажи составили 25 млн евро и это объем соответствовал предыдущим годам.

ЕС запретил экспорт оружия в Москву в июле 2014 года в ответ на временную оккупацию Крыма Россией, но пункт в санкциях разрешал продажу по контрактам, подписанным до августа 2014 года.

Страны с крупной оборонной промышленностью, такие как Франция и Германия, были одними из крупнейших экспортеров.

Эта лазейка подверглась резкой критике со стороны некоторых правительств ЕС после начала вторжения России в Украину 24 февраля.

Стремясь ослабить военные усилия Кремля в Украине, ЕС ввел пять раундов широкомасштабных санкций, запрещающих экспорт в Россию большого разнообразия технологий, которые могут быть использованы оборонной промышленностью.

Но правительства ЕС не смогли немедленно согласиться отменить освобождение от продажи оружия до прошлой недели, когда лазейка была закрыта в рамках пятого пакета санкций ЕС, сообщили дипломаты и официальные лица ЕС.

Документ, опубликованный 8 апреля в официальном журнале ЕС, исключает этот пункт. Еврокомиссия не упомянула о закрытии лазейки в своем публичном сообщении о пятом пакете санкций.

Представитель дипломатического представительства Литвы в ЕС заявил, что исключение было отменено, но страны ЕС смогут продолжать перевозить российское оружие в Россию для ремонта, прежде чем оно будет возвращено в ЕС.

Еврокомиссия, отвечающая за подготовку санкций, не предлагала поправку о закрытии лазейки, поскольку неясно, пользуется ли она единодушной политической поддержкой 27 стран ЕС, заявили дипломаты.

Но на встрече на прошлой неделе посланники согласились внести поправки в текст после новой критики со стороны некоторых правительств, в том числе Польши и Литвы, сообщили дипломаты, присутствовавшие на встрече.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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