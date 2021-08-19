В России рухнул еще один истребитель, летчик не выжил

В России разбился еще один военный самолет-истребитель. В результате авиакатастрофы не выжил летчик.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
По данным Южного военного округа Минобороны РФ, крушение истребителя МиГ-29 произошло в Астраханской области.
"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", - сообщили в пресс-службе округа.
По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники.
"Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил", - добавили в Минобороны РФ.
Напомним, что ранее под Москвой разбился Ил-112В. Три члена экипажа погибли.
Ранее сообщалось, что в России разбился вертолет с туристами. Причиной крушения назвали отказ двигателя и ошибка пилотирования.