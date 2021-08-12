В России уточнили число жертв крушения вертолета и назвали причину катастрофы
Фото: в РФ разбился вертолет (twitter.com)
На территории Камчатского края в России упал вертолет Ми-8 с туристами. В результате падения погибли восемь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Среди основных версий жесткой посадки вертолета указываются отказ двигателя и ошибка пилотирования.
Сообщается, что вертолет Ми-8, рухнувший в Курильское озеро на Камчатке, лежит на глубине 135 метров.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением Ми-8.
Напомним, в России рухнул вертолет с туристами. Спасательный самолет не мог вылететь к месту происшествия из-за тумана.