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В России уточнили число жертв крушения вертолета и назвали причину катастрофы

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Камчатка, Четверг 12 августа 2021 08:33
В России уточнили число жертв крушения вертолета и назвали причину катастрофы Фото: в РФ разбился вертолет (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

На территории Камчатского края в России упал вертолет Ми-8 с туристами. В результате падения погибли восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Среди основных версий жесткой посадки вертолета указываются отказ двигателя и ошибка пилотирования.

Сообщается, что вертолет Ми-8, рухнувший в Курильское озеро на Камчатке, лежит на глубине 135 метров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением Ми-8.

Напомним, в России рухнул вертолет с туристами. Спасательный самолет не мог вылететь к месту происшествия из-за тумана.

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