RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Росії впав ще один винищувач, льотчик не вижив

Автор: Наталья Скороход

У Росії розбився ще один військовий літак-винищувач. В результаті авіакатастрофи не вижив льотчик.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

За даними Південного військового округу Міноборони РФ, аварія винищувача МіГ-29 сталася в Астраханській області.

"Літак впав у безлюдному місці на території полігону Ашулук. Політ виконувався без боєкомплекту", - повідомили в прес-службі округу.

За попередніми даними, аварія сталася через відмову техніки.

"Для встановлення причин катастрофи до місця падіння направлена комісія Головного командування Повітряно-космічних сил", - додали в Міноборони РФ.

Нагадаємо, що раніше під Москвою розбився Іл-112в. Три члени екіпажу загинули.

Раніше повідомлялося, що у Росії розбився вертоліт з туристами. Причиною аварії назвали відмову двигуна і помилка пілотування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація