UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В России резко отреагировали на высылку дипломата из Украины и готовят ответ

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел России считают высылку российского дипломата из Украины абсолютно неприемлемой. В РФ готовят ответные шаги в отношении одного из дипломатов Посольства Украины в Москве.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В МИД обвинили украинского консула в попытках якобы приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах.

"Эти материалы нужны киевским властям для подготовки "политических репрессий" против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране", - говорится в заявлении.

В МИД России заявили, что не могут рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и "оставляют за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов Посольства Украины в Москве".

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

При этом в МИД Украины заявили, что это было фактически нападением. После этого Украина решила выслать российского дипломата из страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерациядипломатыУкраина
Читайте также
Посол США отказывается покинуть Россию, несмотря на рекомендации Кремля
Пентагон призвал Россию "прояснить намерения" по Украине
Прогноз погоды