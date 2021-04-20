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В России резко отреагировали на высылку дипломата из Украины и готовят ответ

Новина українською → Москва, Вторник 20 апреля 2021 11:51
В России резко отреагировали на высылку дипломата из Украины и готовят ответ Фото: в РФ отреагировали на высылку дипломата из Украины (wikimedia.by)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел России считают высылку российского дипломата из Украины абсолютно неприемлемой. В РФ готовят ответные шаги в отношении одного из дипломатов Посольства Украины в Москве.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В МИД обвинили украинского консула в попытках якобы приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах.

"Эти материалы нужны киевским властям для подготовки "политических репрессий" против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране", - говорится в заявлении.

В МИД России заявили, что не могут рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и "оставляют за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов Посольства Украины в Москве".

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

При этом в МИД Украины заявили, что это было фактически нападением. После этого Украина решила выслать российского дипломата из страны.

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