У Росії різко відреагували на висилку дипломата з України і готують відповідь

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають висилку російського дипломата з України абсолютно неприйнятною. У РФ готують відповідні кроки щодо одного з дипломатів Посольства України в Москві.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ .

В МЗС звинуватили українського консула в спробах ніби-то придбати закриті бази даних російських правоохоронних органів, що містять персональні відомості про приватних осіб.

"Ці матеріали потрібні київській владі для підготовки "політичних репресій" проти своїх же співвітчизників, що володіють подвійним громадянством Росії і України або мають власність і родичів в нашій країні", - йдеться в заяві.

У МЗС Росії заявили, що не можуть розглядати висилку російського дипломата з України в якості симетричного заходу і "залишають за собою право на відповідні кроки щодо одного з дипломатів Посольства України в Москві".