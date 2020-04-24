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В России резко отреагировали на блокировку Украиной резолюции о снятии санкций

Новости » Политика     24.04.2020 - 08:34
В России резко отреагировали на блокировку Украиной резолюции о снятии санкций
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В РФ заявили, что это мешает им в борьбе с коронавирусом

Позиция украинской стороны по предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН об ослаблении санкций подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в комментарии постпредства России при организации.

В заявлении говорится, что принятие документа об ослаблении санкций "принесло бы пользу многим развивающимся странам, которые находятся в уязвимом положении".

"Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции... Призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела", - заявили российские дипломаты.

Напомним, Украина заблокировала в ООН резолюцию Российской Федерации об ослаблении санкций в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. Украинская делегация прервала "процедуру молчания" и заблокировала российскую инициативу.

Ранее МИД Украины заявил, что не допустит отмены санкций против России на фоне экономического кризиса. Глава МИД отмечал, что в настоящее время Россия проводит агитационную кампанию с призывом отменить все санкции.

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