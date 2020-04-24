ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії різко відреагували на блокування Україною резолюції про зняття санкцій

Новини » Політика     24.04.2020 - 08:34
У Росії різко відреагували на блокування Україною резолюції про зняття санкцій
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У РФ заявили, що це заважає їм у боротьбі з коронавірусом

Позиція української сторони з запропонованої Росією резолюції Генасамблеї ООН про послаблення санкцій підриває міжнародну кооперацію в боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це йдеться в коментарі постпредства Росії при організації.

У заяві говориться, що прийняття документа про послаблення санкцій "принесло б користь багатьом країнам, що розвиваються, які знаходяться в уразливому становищі".

"Доблесних українських борців з реальністю абсолютно не бентежить блюзнірство їх позиції... Заклик до зняття примусових економічних заходів, що обмежують можливості боротьби з пандемією, був звернений саме на країни, що розвиваються, до яких нашим українським колегам, мабуть, немає справи", - заявили російські дипломати.

Нагадаємо, Україна заблокувала в ООН резолюцію Російської Федерації про послаблення санкцій у зв'язку з кризою за пандемії коронавірусу. Українська делегація перервала "процедуру мовчання" і заблокувала російську ініціативу.

Раніше МЗС України заявив, що не допустить скасування санкцій проти Росії на тлі економічної кризи. Глава МЗС зазначив, що в даний час Росія проводить агітаційну кампанію із закликом скасувати всі санкції.

Меру Праги надали охорону через російську загрозу У Путіна заявили про відсутність планів щодо саміту "нормандської четвірки"
Новини України СанкціїРосійська ФедераціярезолюцияУкраїна
News
On Top