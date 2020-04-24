У Росії різко відреагували на блокування Україною резолюції про зняття санкцій

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У РФ заявили, що це заважає їм у боротьбі з коронавірусом

Позиція української сторони з запропонованої Росією резолюції Генасамблеї ООН про послаблення санкцій підриває міжнародну кооперацію в боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це йдеться в коментарі постпредства Росії при організації.

У заяві говориться, що прийняття документа про послаблення санкцій "принесло б користь багатьом країнам, що розвиваються, які знаходяться в уразливому становищі".

"Доблесних українських борців з реальністю абсолютно не бентежить блюзнірство їх позиції... Заклик до зняття примусових економічних заходів, що обмежують можливості боротьби з пандемією, був звернений саме на країни, що розвиваються, до яких нашим українським колегам, мабуть, немає справи", - заявили російські дипломати.

Нагадаємо, Україна заблокувала в ООН резолюцію Російської Федерації про послаблення санкцій у зв'язку з кризою за пандемії коронавірусу. Українська делегація перервала "процедуру мовчання" і заблокувала російську ініціативу.

Раніше МЗС України заявив, що не допустить скасування санкцій проти Росії на тлі економічної кризи. Глава МЗС зазначив, що в даний час Росія проводить агітаційну кампанію із закликом скасувати всі санкції.