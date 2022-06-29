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В России решили не обменивать украинских военнопленных: что известно

Фото: В России решили не обменивать украинских военнопленных (УНИАН)
Автор: Руслан Гаращенко

В России приняли решение не обменивать украинских военнопленных. Их планируют поместить в изоляторы временного содержания.

Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Фонтанку".

"Решили не отдавать их (украинских бойцов - ред.), согласовали, где положено. А то они думали: "сдадимся и к семьям". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО", - заявил он.

По его словам, 2 тысячи украинских пленных прибыли "вчера".

Также в Москве хотят заставить украинских военных возместить "материальный ущерб из-за боевых действий" в городах Украины.

Напомним, 28 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Обмен произошел по формуле 17 на 15. Украина вернула домой двоих офицеров и 14 солдат. Некоторые из них - тяжелораненые.

Также ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что более 1 500 мирных жителей Украины содержатся в российских тюрьмах.

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Война в УкраинеОбмен пленными