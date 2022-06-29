У Росії вирішили не обмінювати українських військовополонених: що відомо

У Росії прийняли рішення не обмінювати українських військовополонених. Їх планують помістити в ізолятори тимчасового утримання.
Про це заявив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, передає РБК-Україна з посиланням на "Фонтанку".
"Вирішили не віддавати їх (українських бійців - ред.), погодили, де належить. А то вони думали: "здамося і до сімей". Ні, в ізолятори тимчасового утримання, в СІЗО", - заявив він.
За його словами, 2 тисячі українських полонених прибули "вчора".
Також у Москві хочуть змусити українських військових відшкодувати "матеріальні збитки через бойові дії" у містах України.
Нагадаємо, 28 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Обмін відбувся за формулою 17 на 15. Україна повернула додому двох офіцерів і 14 солдатів. Деякі з них - тяжкопоранені.
Також раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що понад 1 500 мирних жителів України утримуються в російських в'язницях.
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