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У Росії вирішили не обмінювати українських військовополонених: що відомо

Фото: у Росії вирішили не обмінювати українських військовополонених (УНІАН)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії прийняли рішення не обмінювати українських військовополонених. Їх планують помістити в ізолятори тимчасового утримання.

Про це заявив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, передає РБК-Україна з посиланням на "Фонтанку".

"Вирішили не віддавати їх (українських бійців - ред.), погодили, де належить. А то вони думали: "здамося і до сімей". Ні, в ізолятори тимчасового утримання, в СІЗО", - заявив він.

За його словами, 2 тисячі українських полонених прибули "вчора".

Також у Москві хочуть змусити українських військових відшкодувати "матеріальні збитки через бойові дії" у містах України.

Нагадаємо, 28 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Обмін відбувся за формулою 17 на 15. Україна повернула додому двох офіцерів і 14 солдатів. Деякі з них - тяжкопоранені.

Також раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що понад 1 500 мирних жителів України утримуються в російських в'язницях.

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Війна в УкраїніОбмін полоненими