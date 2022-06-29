У Росії вирішили не обмінювати українських військовополонених: що відомо

У Росії прийняли рішення не обмінювати українських військовополонених. Їх планують помістити в ізолятори тимчасового утримання.

Про це заявив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, передає РБК-Україна з посиланням на "Фонтанку".