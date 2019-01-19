В России рекордно снизился рейтинг доверия к Путину

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Рейтинг доверия населения РФ к Путину в январе 2019 снизился до 33,4%

Рейтинг доверия населения Российской Федерации (РФ) к президенту Владимиру Путину в январе 2019 года снизился до 33,4%, что является самым низким показателем за 15 лет его президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, собщает РБК-Украина со ссылкой на данные социологического центра ВЦИОМ.

Так, в конце декабря Путину доверяли 36,5% населения, однако в новом году рейтинг упал еще более чем на 3%.

Второе место по доверию россиян за собой сохранил министр обороны Сергей Шойгу. Однако и его рейтинг также упал с 16% в декабре до 13,7% в январе.

Также потерял в доверии и занимающий третье место министр иностранных дел Сергей Лавров, его рейтинг опустился с 11,7% до 9,3%.

Ранее РБК-Украина писало, что рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до наиболее низкого показателя в его истории.

Также сообщалось, что в рейтинге доверия мировым лидерам по данным глобального опроса американского аналитического центра Pew Research Center, 27% респондентов считают, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проводит правильную международную политику.

Этот уровень доверия к Трампу ниже, чем у лидера Китая Си Цзиньпина, у которого он составил 34%. Больше всего люди доверяют канцлеру Германии Ангеле Меркель (52%) и президенту Франции Эммануэлю Макрону (46%).